Путин рассказал, будет ли переизбираться на пост президента в 2024 году

Президент России Владимир Путин рассказал, будет ли выдвигать свою кандидатуру на выборах главы государства в 2024 году. Об этом стало известно во время 13-го инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», написали «Известия».

По словам российского лидера, он сам не решил окончательно, будет переизбираться или нет.

«Буду я это делать или нет, пока я сам для себя еще не решил. Но само наличие права, оно уже стабилизирует ситуацию внутриполитическую», — сказал Путин.

Он также добавил, что не считает свое переизбрание целью для России, при этом назвал намерение американского президента Джо Байдена баллотироваться на второй срок правильным.

Ранее в интервью для CNBC Путин также говорил, что не решил по поводу выдвижения своей кандидатуры в 2024 году. Он отметил, что до предстоящих выборов слишком много времени, поэтому принимать решение еще рано.