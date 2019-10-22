Путин рассказал Асаду о меморандуме России и Турции

«Глава российского государства информировал своего сирийского коллегу об итогах встречи (с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом — ред.), продолжавшейся больше шести часов, изложил основные положения меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам встречи», — сообщил Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря, президент РФ сделал акцент на главной задаче — восстановлении территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Также был обозначен вектор продолжения совместных усилий на политической арене, которые включают и работу в Конституционном комитете.

Песков подчеркнул: Башар Асад поддержал принятые решения и поблагодарил Владимира Путина. Президент Сирии сообщил о том, что пограничники его страны готовы выйти на границу вместе с военной полицией России.