  • Путин рассказал Асаду о меморандуме России и Турции

    22 октября 2019, 23:12

    Светлана Степанова

    Президент России Владимир Путин во время телефонного разговора сообщил сирийскому коллеге Башару Асаду об основных положениях меморандума, который был составлен после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Информация об этом появилась на официальном сайте президента России.
    Путин рассказал Асаду о меморандуме России и Турции

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    «Глава российского государства информировал своего сирийского коллегу об итогах встречи (с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом — ред.), продолжавшейся больше шести часов, изложил основные положения меморандума о взаимопонимании, согласованного по итогам встречи», — сообщил Дмитрий Песков.

    По словам пресс-секретаря, президент РФ сделал акцент на главной задаче — восстановлении территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. Также был обозначен вектор продолжения совместных усилий на политической арене, которые включают и работу в Конституционном комитете.

    Песков подчеркнул: Башар Асад поддержал принятые решения и поблагодарил Владимира Путина. Президент Сирии сообщил о том, что пограничники его страны готовы выйти на границу вместе с военной полицией России.