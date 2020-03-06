    06 марта 2020, 21:49

    Путин рассказал Асаду о договоренностях с Турцией

    Арина Гудилова

    Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом Сирии Башаром Асадом. В беседе глава России рассказал о договоренностях, которых достигли с Турцией.
    Путин рассказал Асаду о договоренностях с Турцией

    Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер подчеркнул, что реализация соглашений, которых достигли в ходе российско-турецкой встречи, позволит стабилизировать обстановку в Идлибе.

    В свою очередь, сирийский президент высоко оценил итоги переговоров. Он выразил признательность Владимиру Путину за поддержку в борьбе с терроризмом, а также за усилия, которые направленны на обеспечение территориальной целостности Сирии.

    Ранее Россия и Турция согласовали план по урегулированию конфликта в Сирии. Об этом президент Владимир Путин заявил после многочасовой встречи с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры продлились почти шесть часов.

    В феврале ситуация в Идлибе обострилась. Сирийская армия нанесла удар по турецким военным, переброшенным в регион. В результате погибли 33 турецких военнослужащих, столько же получили ранения.