Путин ответил анекдотом на предложение изменить систему медзакупок

Президент Владимир Путин отреагировал на предложение изменить систему медицинских закупок в России. Глава государства проиллюстрировал свое отношение к нынешнему положению вещей анекдотом.

Заместитель главного врача одной из калининградских поликлиник Елена Созоник предложила распространить понятие контракта жизненного цикла на новое медицинское оборудование. Подобная мера позволила бы решить не одну проблему, считает специалист. Предложение она высказала на встрече с общественностью в Калининградской области, трансляцию которой ведет «360». Владимир Путин сначала ответил ей анекдотом.

«Это напоминает мне разговор в юридической консультации. Бабушка приходит и говорит адвокату: „Имею ли я право?..“ — „Имеешь, бабушка…“ — „А могу я или нет?..“ — „Нет, бабка, не можешь“», — сказал президент.

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Затем Владимир Путин напомнил, что по действующему законодательству принцип полного жизненного цикла к такому оборудованию применяется, если учреждение строят или оборудуют с нуля.

«Если оно закупается в действующее учреждение, то этот способ не применяется, а должен применяться. Я с вами согласен», — отметил президент.

Он поручил внести необходимые коррективы в действующую нормативную базу.

В регионе Владимир Путин обсуждает проблемы здравоохранения. После его встречи с представителями общественности в Калининградской области пройдет заседание Госсовета.

На встрече уже затронули возможность ужесточения наказания за врачебные ошибки. Путину также задали вопросы об объемах финансирования региональной медицины и обсудили сложности, возникающие с доступностью медицинских услуг.