Путин расширил полномочия прокуроров | 360°

Власть 07 октября 2022, 14:11 Поделиться Telegram

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Viber Путин расширил полномочия прокуроров Президент России Путин подписал закон о расширении полномочий прокуроров пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин подписал федеральный закон, который расширит полномочия прокуроров. Изменения внесли в статьи Арбитражного и Гражданского процессуальных кодексов Российской Федерации.

Прокурорам разрешили подавать иски о признании недействительными сделок, которые нарушают специальные экономические меры и ответные меры на «недружественные действия иностранных государств». Теперь сотрудники прокуратуры смогут вступать в дело на любой стадии процесса, в частности участвовать в приведении в действие решений зарубежных судов. Помимо этого, прокурорам позволят добиваться признания недействительными сделок с признаками нарушений законов о противодействии отмыванию полученных преступным путем денег, финансированию терроризма, законодательству о налогах и сборах.

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Ранее документ приняла Госдума, но отклонил Совет Федерации, который нашел в проекте неточные формулировки. Закон доработали с участием согласительной комиссии.

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