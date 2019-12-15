Путин расширил эксперимент по налогу для самозанятых

Изменения коснулись федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“ в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)». Госдума приняла соответствующие поправки 5 декабря, Совет Федерации одобрил их 11 декабря.

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Авторы документа — глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров и зампред Совета Федерации Николай Журавлев. Они внесли документ в Госдуму 15 ноября.

С нового года эксперимент распространится на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, а также на Красноярский и Пермский края, республику Башкортостан, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Таким образом, эксперимент теперь будет действовать не на территории четырех регионов, а на 23.

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«По результатам анализа реализации эксперимента за 2019 год необходимо оценить возможность и целесообразность расширения эксперимента с 1 июля 2020 года на все субъекты РФ», — говорится в пояснительной записке к документу.

С 1 января 2019 года эксперимент действует в четырех регионах: столице, Московской и Калужской областях, Татарстане. Согласно нему, граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.