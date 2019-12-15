  • Путин расширил эксперимент по налогу для самозанятых

    15 декабря 2019, 14:52

    Алена Макаренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон о включении дополнительно 19 регионов в эксперимент по налогу на самозанятых. Список расширится с 1 января 2020 года. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
    Путин расширил эксперимент по налогу для самозанятых

    Изменения коснулись федерального закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима „Налог на профессиональный доход“ в городе федерального значения Москве, в Московской и Калужской областях, а также в Республике Татарстан (Татарстан)». Госдума приняла соответствующие поправки 5 декабря, Совет Федерации одобрил их 11 декабря.

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    Авторы документа — глава думского комитета по бюджету Андрей Макаров и зампред Совета Федерации Николай Журавлев. Они внесли документ в Госдуму 15 ноября.

    С нового года эксперимент распространится на Санкт-Петербург, Воронежскую, Волгоградскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Новосибирскую, Омскую, Ростовскую, Самарскую, Сахалинскую, Свердловскую, Тюменскую и Челябинскую области, а также на Красноярский и Пермский края, республику Башкортостан, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югру, Ямало-Ненецкий автономный округ.

    Таким образом, эксперимент теперь будет действовать не на территории четырех регионов, а на 23.

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    «По результатам анализа реализации эксперимента за 2019 год необходимо оценить возможность и целесообразность расширения эксперимента с 1 июля 2020 года на все субъекты РФ», — говорится в пояснительной записке к документу.

    С 1 января 2019 года эксперимент действует в четырех регионах: столице, Московской и Калужской областях, Татарстане. Согласно нему, граждане, оказывающие платные услуги без привлечения наемных работников, должны отчислять в бюджет 4% от суммы своего дохода при работе с физическими лицами и 6% — при работе с компаниями.