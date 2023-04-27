Власть 27 апреля 2023, 21:11 Путин поручил проработать вопрос изучения истории СВО РИА «Новости»

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Президент РФ Владимир Путин направил поручения в Минобороны, Минобрнауки и РАН взять на рассмотрение вопрос об организации изучения истории специальной военной операции. Об этом сообщили на сайте Кремля.

«Рассмотреть вопрос об организации изучения истории специальной военной операции и по итогам рассмотрения представить соответствующие предложения», — отмечено в перечне поручений.

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Также глава государства поручил Минобороны и Минкультуры изучить вопрос о передаче музеям артефактов, связанных со спецоперацией.

Доклад по этому вопросу министерствам необходимо подготовить до 30 сентября.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, учебник истории с разделом про СВО разработали для выпускников 11-х классов. Новый раздел представили на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые».

Пособие сделают доступным с 1 сентября. В учебнике раскроют все причины начала СВО и расскажут об угрозах безопасности со стороны властей Украины. В разделе будут и главы о санкциях Запада. Также в задания ЕГЭ по истории включат связанные со спецоперацией на Украине темы.