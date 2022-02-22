Путин распорядился обеспечить поддержание мира в ДНР и ЛНР силами российских военных

Министерство обороны РФ обеспечит поддержание мира в Донецкой и Луганской народных республиках российскими вооруженными силами. Поручение отдал президент России Владимир Путин.

Указs глава государства подписал 21 февраля. Они опубликованы на портале правовой информации.

«Министерству обороны РФ обеспечить до заключения договора, названного в пункте 3 настоящего указа, осуществление Вооруженными силами РФ <…> функции по поддержанию мира», — отмечено в пунктах документа по ЛНР и ДНР.

Ранее Путин признал независимость ДНР и ЛНР. Об этом российский лидер объявил в конце своего телеобращения к россиянам.

Подписанные президентом РФ и главами республик Донбасса соглашения Госдума РФ ратифицирует в максимально сжатые сроки.

Глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий назвал принятое решение по ДНР и ЛНР единственно возможным шагом со стороны России в сложившейся ситуации. Аналогичное мнение высказал и глава Крыма Сергей Аксенов.