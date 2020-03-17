Путин раскрыл свое отношение к оппозиции

По мнению президента Владимира Путина, России нужна как системная, так и несистемная оппозиция. Но не нужны бардак и шоу. Россиянам в последнее время стало важно не только наблюдать за разоблачениями. Люди хотят понять, почему критикуют власть и что предлагают взамен.

«Даже рядовой гражданин хочет видеть не только то, как ругают власть, а он хочет слышать и понять, а что же предлагают те, кто ее критикует. Как он-то сам собирается решать те проблемы, перед которыми стоит страна?» — заявил во время интервью ТАСС президент России Владимир Путин.

Глава государства отметил, что оппозиция стране нужна, но каждый раз превращать в шоу серьезную политическую деятельность неприемлемо. Современные россияне, если не слышат каких-то конкретных предложений, задаются вопросом: а за кого же голосовать?

Путин заявил, что несистемный оппозиционер — это не враг государства, и напомнил, что сейчас в России есть 50 партий, а политическое сознание сограждан за последний год сильно выросло. Теперь людей «за колбасу не купишь».

Ранее Путин поделился своим мнением о митингах. В России свое мнение можно выражать публично, однако делать это нужно строго по закону, иначе можно угодить за решетку.