Путин раскрыл свое отношение к нетрадиционным бракам

Во время выступления на инвестиционном форуме «Россия зовет!» Путин заявил, что относится к нетрадиционным бракам с осторожностью, но пониманием. Он объяснил настороженность тем, что его заботит демографический вопрос, а дети в таких браках на свет не появляются.

«Мы с определенной осторожностью, но пониманием относимся вообще ко всяким нетрадиционным формам, в том числе к нетрадиционным бракам. Я говорю с пониманием, хочу, чтобы обратили внимание на это слово тоже. С пониманием, но настороженно. Почему? Потому что я, как глава государства, должен заботиться о решении демографических проблем, а нетрадиционные браки, как известно, детей на свет не производят», — сказал президент России Владимир Путин.

Он добавил, что в экономической сфере нетрадиционные методы регулирования в некоторых случаях хороши.

В этом году форум «Россия зовет!» из-за пандемии коронавируса проходит в онлайн-формате. Его тема — «Глобальные вызовы, собственные решения». Ранее Путин рассказал, что в России не планируют жестких общенациональных ограничений из-за пандемии, и раскрыл сроки начала массовой вакцинации от коронавируса. По его словам, прививки россиянам начнут делать в конце 2020 года.