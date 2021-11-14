Путин раскрыл свое отношение к либерализму

Если под либерализмом понимать свободу выбора и мысли, то в России это всегда было, есть и будет. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин.

«Если под либерализмом считается свобода мысли, свобода выбора, свобода поиска решения — то, конечно, у нас всегда это было, есть и всегда это будет, слава Богу», — ответил российский лидер на вопрос о борьбе западников со славянофилами.

Путин назвал поверхностной дискуссией то, что после посещения Московского музея Федора Достоевского в день 200-летия писателя его приписали к стану славянофилов, в котором состоял литератор.

В июне 2019 года в интервью изданию The Financial Times глава Российского государства заявил, что либеральная идея себя изжила. По его словам, либерализм привел к пропасти между простыми людьми и элитой на Западе. После публикации пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что в современном мире идеи либерализма предлагают практически насильно, поэтому они стали агрессивными и доминирующими.