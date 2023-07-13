Власть 13 июля 2023, 19:15 Путин раскрыл секрет счастья Президент Путин назвал счастьем любимую работу kremlin.ru

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании Форума будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир». Во время общения с руководителем научной группы «Масштабируемые ионные квантовые вычисления» Российского квантового центра Ильей Семериковым, глава российского государства раскрыл секрет счастья. Фрагмент видео опубликовал ТАСС в Telegram-канале.

«Можно посочувствовать людям, которые с тоской думают, что завтра на работу. А вы с работы не хотите уходить. Это же счастье. В этом и есть счастье, когда человек живет тем делом, которому посвятил жизнь», — заявил глава государства.

Семериков признался, что очень любит свою работу. При этом российский лидер посоветовал ему не забывать про жену.

«Это вам дорого обойдется», — с улыбкой отметил президент.

Также во время диалога Путин раскрыл один свой секрет — как он приходит к совершенно неожиданным решениям. Российский лидер сообщил, что думает о задаче постоянно.

«Днем и ночью. Засыпаю — думаю об этом, просыпаюсь — думаю об этом», — сказал он.

Во время форума Путин также запустил алгоритм для моделирования молекулы гидрида лития на отечественном квантовом компьютере. Главе страны продемонстрировали вычислительное устройство нового класса, созданное на ионной платформе. Оно является самым мощным в стране, а процессы на нем можно запускать удаленно.