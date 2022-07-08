Путин раскрыл секрет пророчеств Жириновского

Заявления бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского были основаны на знаниях, заявил президент России Владимир Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы. Его процитировали «Известия».

«Владимир Вольфович был человеком очень разносторонним, с большими, глубокими знаниями. Отсюда и его некоторые пророчества, которые сбываются», — сказал глава государства.

Он отдельно отметил, что прогнозы политика основаны «не на игральных картах», и добавил, что Владимир Жириновский был предан своей стране и в работе исходил из чувства патриотизма.

Владимир Жириновский скончался в апреле после продолжительной болезни. Президент России одобрил идею об увековечивании его имени.