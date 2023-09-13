Власть 13 сентября 2023, 13:51 Путин раскрыл программу визита Ким Чен Ына в Россию Президент Путин: лидер КНДР Ким Чен Ын посетит Владивосток РИА «Новости»

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Руководителя Северной Кореи Ким Чен Ына ждет в рамках его визита в Россию насыщенная программа. В частности, он посетит Владивосток. Об этом сообщил президент Владимир Путин в интервью, которое дал программе «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Также Ким Чен Ын осмотрит в Комсомольске-на-Амуре заводы, на которых производят авиационную технику — военную и гражданскую.

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«Затем будет во Владивостоке, и там тоже такая, военная часть — по линии Министерства обороны», — добавил Путин.

Глава государства уточнил, что в этом городе северокорейскому лидеру продемонстрируют возможности Тихоокеанского флота. Также президент России оценил прошедшие переговоры с Ким Чен Ыном. Их он назвал откровенными и продуктивными. Политики обсудили двусторонние отношения и ситуацию в мире.

Путин также высказался и относительно пандемии. По его словам, Россия и Китай понесли большой ущерб от ковида, при этом КНДР «была фактически закрыта от внешнего мира».

Ким Чен Ын прибыл в Россию по приглашению российского лидера. Их встреча прошла 13 сентября на космодроме Восточный.