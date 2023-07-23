Важное 23 июля 2023, 12:34 Путин раскрыл потери ВСУ в ходе контрнаступления Президент Путин: украинские войска потеряли в контрнаступлении больше 26 тысяч человек Ministry of Defense of Ukraine

Читать 360tv в

Потери личного состава украинских войск в ходе провального контрнаступления превысили 26 тысяч человек. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Президент Белоруссии, ссылаясь на открытые данные украинского командования, отметил, что командование ВСУ сообщило о безвозвратных потерях 26 тысяч военных с начала контрнаступления.

Реклама

«Больше. Уже больше», — поправил Путин собеседника.

Также российский лидер назвал рекордным число уничтоженной иностранной техники в зоне проведения специальной операции.

Лукашенко заявил, что, по его данным, только в одном бою российские военные поразили 15 танков Leopard и более 20 бронированных машин пехоты Bradley.

«Пожалуй, столько не уничтожали за один день», — заявил Путин.

Президент России подчеркнул, что командование украинских войск задействовало подразделения, полностью укомплектованные иностранной техникой.

Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко отметил, что, несмотря на отсутствие сообщений украинского командования о контрнаступлении, оно существует. Но никаких успехов в ходе атак ВСУ не добились.