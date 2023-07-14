Власть 14 июля 2023, 00:32 Путин раскрыл новые подробности встречи с командирами ЧВК «Вагнер» «Коммерсант»: Путин на встрече с бойцами ЧВК «Вагнер» предложил им трудоустройство Бойцы ЧВК «Вагнер» в Артемовске. / РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин рассказал подробности его встречи с 35 командирами ЧВК «Вагнер» 29 июня. Новыми сведениями он поделился с корреспондентом «Коммерсанта» Андреем Колесниковым после пленарного заседания Форума будущих технологий.

По словам российского лидера, на встрече, которая длилась три часа, он дал оценку того, как бойцы сражались на фронте, а также того, что они сделали во время событий 24 июня. Кроме этого, Путин предложил им возможные варианты для их будущей военной карьеры.

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Глава государства рассказал об одном из моментов с этой встречи. По его словам, он предложил «вагнеровцам» среди прочего продолжить службу под началом их непосредственного командира с позывным Седой. Именно под его руководством члены группировки служили последние почти полтора года.

«Многие кивали, когда я это говорил. А [основатель ЧВК „Вагнер“ Евгений] Пригожин, который сидел впереди и не видел этого, сказал, выслушав: „Нет, ребята не согласны с таким решением“», — рассказал Путин.

В этом же интервью, президент рассказал о будущей судьбе «Вагнера» как боевой единицы. По его словам, она вряд ли сохранится.