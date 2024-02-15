Власть 15 февраля 2024, 02:09 Путин раскрыл, кто помешал завершить СВО полтора года назад Путин: СВО закончилась бы полтора года назад, если бы не советы Джонсона РИА «Новости»

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Спецоперацию на Украине можно было бы закончить еще в 2022 году, если бы в ситуацию не вмешался бывший премьер Великобритании Борис Джонсон. Об этом президент Владимир Путин рассказал в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину.

На вопрос Зарубина о том, что было бы, если бы власти Киева не послушали советов Джонсона, Путин напомнил о словах лидера фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамии. Он возглавлял украинскую делегацию при переговорах с Москвой в 2022 году.

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«Господин Арахамия сам об этом сказал. Мы его за язык не тянули. Он сказал, что если бы мы пошли на полное исполнение тех договоренностей, которые возникли в Стамбуле, война бы полтора года назад уже прекратилась», — напомнил президент.

Путин также завил, что власти России пытались прекратить конфликт на Украине. Так, изначально для этого использовать только мирные средства.