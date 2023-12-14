Власть 14 декабря 2023, 12:36 Путин раскрыл число мобилизованных в зоне спецоперации Путин заявил о находящихся в зоне спецоперации 244 тысячах мобилизованных Телеканал «360»

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Участниками проходящих в зоне специальной военной операции боев стали 244 тысячи мобилизованных россиян. Более 41 тысячи из призванных в рамках частичной мобилизации ушли со службы по состоянию здоровья или по достижении предельного возраста. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции и прямой линии.

Глава государства напомнил, что всего в рамках частичной мобилизации призвали 300 тысяч человек.

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«244 тысячи находятся в зоне СВО. Сформированы полки по обслуживанию техники. Люди эти очень востребованы. 41 тысяча уволена по достижению предельного возраста», — заявил Путин.

Он добавил, что 14 из призванных в рамках частичной мобилизации отлично показали себя на поле боя и получили звания Героев России.

«Я не говорю уже про другие медали и ордена другого достоинства», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства добавил, что уже после завершения частичной мобилизации дополнительно набрали 486 тысяч человек. При этом количество желающих не сокращается.

«Контактракт подписывают на два-три года. Но с добровольцами на год, более короткий срок. Хотя по сути, все герои. Всего под полмиллиона человек, — подытожил Путин и добавил, что в таких условиях проведение дополнительной мобилизации не требуется.

Совмещенная пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина проходит в Гостином Дворе Москвы. «360» ведет прямую трансляцию с главными заявлениями главы государства.