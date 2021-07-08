Путин раскритиковал взлетную полосу в Кемерово

Президент России Владимир Путин раскритиковал состояние взлетной полосы в аэропорту Кемерово, куда приезжал в рамках рабочей поездки. Российский лидер обратил внимание на «гребенку», которая доставляет неудобства при взлете. Об этом сообщил Telegram-канал RIA_Kremlinpool.

Путин в ходе совещания с членами правительства рассказал, что из-за проблемного участка перед взлетом командир предупредил его о необходимости пристегнуть ремень безопасности, а стюардесса попросила не ставить стакан.

Произошедшее глава государства назвал серьезным вопросом, он подчеркнул необходимость решить проблему.

«Ладно, я прилетел и улетел. Не так часто там бываю, а люди каждый день летают», — отметил Путин.

Путин в четверг приедет на церемонию ввода в эксплуатацию Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). Она состоится в Московской области. Президент посетит Центральный пункт управления ЦКАД. Оттуда он запустит движение по заключительному участку дороги, который включает в себя развязку на пересечении ЦКАД-4 и М-5 «Урал», а также пересечение ЦКАД-5 и М-10 «Россия» и 25-километровый участок ЦКАД-1 от Калужского до Симферопольского шоссе