16 января 2024, 18:34
Путин раскритиковал страны Балтии за депортацию русских
Путин: депортация русских из стран Балтии затронула безопасность России
Позиция стран Балтии, которые приступили к депортации русских, затрагивает безопасность России. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований из различных регионов
В качестве примера глава государства привел решение властей Латвии, откуда на минувшей неделе выдворили военного пенсионера Бориса Каткова.
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«То, что сейчас происходит в Латвии, в других Прибалтийских республиках, когда русских людей выбрасывают просто за кордон. Это же очень серьезные вещи, затрагивающие напрямую безопасность нашей страны», — заявил Путин.
Пограничная служба Латвии на минувшей неделе выдворила из страны пенсионера Бориса Каткова, который прожил в республике 57 лет. В 2000 году он получил российское гражданство и продолжил жить в Латвии, получив постоянный вид на жительство.
С сентября 2023 года в силу вступили принятые латвийским сеймом поправки в закон «О миграции», все постоянные виды на жительства аннулировались, а для сохранения статуса необходимо сдать экзамен на знание латышского языка.
Кто не сдал или просто не явился для сдачи пригрозили депортацией. В отношении пенсионера Каткова власти республики свою угрозу реализовали.
В беседе с «360» он пояснил, что решение о высылке принял министр внутренних дел Латвии на основании данных спецслужб, которые увидели в работе пенсионера угрозу национальной безопасности.
В МВД Латвии объявили, что изначально под депортацию попали 1,1 тысячи россиян. Но итоговый список может увеличится в два раза. Окончательное число станет известно до 31 марта, когда закончится прием документов для получения вида на жительство.
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