Путин раскритиковал работу портала госуслуг. Люди не могли оформить пособия на детей из-за сбоя

Президент России Владимир Путин во время совещания с министрами выразил свое недовольство ситуацией с выплатами детям. Он отметил, что люди не могли оформить заявки, так как сайт госуслуг не справился с наплывом посетителей.

«Свыше миллиона заявок поступило на портал госуслуг от людей, которые рассчитывают получить единовременную помощь в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка до 15 лет включительно, и портал не справился с этим объемом обращений», — заметил Путин.

Он добавил, что Министерство связи уже справилось с проблемой, сайт начал работать. Тем не менее он попросил глав других ведомств внимательно относиться к таким вещам.

Путин заявил о необходимости выплачивать деньги семьям с детьми во время своего обращения 11 мая. Родителям малышей до трех лет должны выплатить по пять тысяч рублей за апрель, май и июнь. А те, у кого дети не старше 15 лет, получат десять тысяч.

Чтобы оформить пособие, нужно найти на страницу posobie16.gosuslugi.ru. Все за несколько часов портал посетили более миллиона раз. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, за сутки на сайте оставили более двух миллионов заявок.