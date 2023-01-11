Власть 11 января 2023, 16:02 Путин отчитал Мантурова за слишком долгое оформление заказов на воздушные суда Путин назвал работу по оформлению заказов на воздушные суда слишком долгой РИА «Новости»

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Российский лидер Владимир Путин раскритиковал деятельность по обеспечению авиазаводов заказами на воздушные суда. Глава государства во время онлайн-совещания с членами правительства назвал работу в этом направлении долгой.

Он послушал доклад вице-премьера — главы Минпромторга Дениса Мантурова. Путина возмутило то, что на 2023 год до сих пор нет заказа.

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«Долго. Слишком долго. Предприятия должны понимать свои перспективы заказа. Они должны нанимать рабочую силу, они должны производственные мощности держать или расширять», — сказал президент.

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Глава страны отметил, что предприятия должны понимать, сколько военных и гражданских судов будет заказано. Его не устроили обещания решить этот вопрос в ближайшее время. Он потребовал провести работу в течение месяца.

Также на первом в новом году совещании с правительством Путин заверил, что предсказания противника в отношении России на 2022 год не сбылись. Президент отметил, что этого не произошло благодаря собранности россиян и эффективной работе кабмина.