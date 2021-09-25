Путин раскритиковал программы на ТВ за «ковыряние в грязном белье»

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в телевизионных программах нужно больше информации о реальной жизни страны, а не ковыряния в грязном белье. Глава государства высказался об этом на встрече с лидерами думских партий, сообщило РИА «Новости».

Путин сказал, что на телевидении нужно больше рассказывать о людях, которые создают будущее страны и добиваются успехов.

«Не ковыряние там в грязном белье каких-то элит. А именно больше информации о реальной жизни страны», — сказал российских лидер.

Президент также отметил, что в информационной политике не нужно перебарщивать с указаниями.

В декабре Путин признался, что в связи с нехваткой времени достаточно редко смотрит телевизор. Но иногда, когда до этого доходит дело, его берет «оторопь». Он также подчеркивал, что жесткие ограничения со стороны государства могут привести к обратному эффекту. Поэтому нужно действовать аккуратно.

Ранее в департаменте лингвистического обеспечения МИД РФ рассказали о сложностях с переводом некоторых фраз Путина. Например, о том, что Россия не умеет стоять «враскоряку».