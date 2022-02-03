Путин раскритиковал попытки стран политизировать спорт в угоду амбициям

Попытки некоторых стран политизировать спорт в угоду своим амбициям в корне неправильные, считает президент России Владимир Путин.

«Это в корне неправильно и противоречит самому духу и принципам Олимпийской хартии», — написал российский лидер в статье для китайского агентства «Синьхуа». Текст опубликовали на сайте Кремля.

Также президент России убежден, что Китай на самом высоком уровне проведет Олимпийские и Паралимпийские игры. В этом, по мнению Путина, КНР поможет опыт в безупречной организации международных состязаний.

Путин также заявил, что отношения России и Китая стали образцом эффективности, ответственности, устремленности в будущее, отметила «Газета.ru». Российский лидер отметил, что основные принципы и ориентиры совместной работы двух государств определили в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. В 2021 году отметили 20-летие подписания этого документа.

Также, по его словам, РФ и КНР выступают за сохранение открытой, транспарентной и недискриминационной многосторонней торговой системы. Кроме того, два государства выступают за перезапуск глобальных цепочек поставок, отметил RT.