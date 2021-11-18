Путин раскритиковал Польшу за слезоточивый газ и водометы против мигрантов с детьми

Владимир Путин раскритиковал действия польских силовиков на границе с Белоруссией в отношении мигрантов — в том числе находящихся там детей. Об этом он заявил во время своего выступления на расширенном заседании коллегии МИД России.

Его слова процитировал ТАСС.

«Давайте посмотрим, как польские силовики ведут себя на границе. Все же вы видите, смотрите в интернете и по телевидению. Первое, что приходит в голову, — детей жалко. Маленькие дети там, но нет — поливают водой, бросают гранаты со слезоточивым газом», — отметил Путин.

Президент также подчеркнул, что ночью вдоль границы стран летают вертолеты и включаются сирены. Он отметил, что хорошо помнит события 2014 года, когда власти Польши пытались остановить применение органами правопорядка таких средств на Украине. В то время они говорили о невозможности применения таких средств к гражданскому населению, однако делают это сами сейчас.

Путин также отметил, что Запад использует миграционный кризис в качестве рычага давления на Белоруссию и нового повода для напряженности.

«Нельзя не видеть, что западные страны используют миграционный кризис на белорусско-польской границе как новый повод для напряжения в близком для нас регионе, для давления на Минск. И при этом [они] забывают собственные обязательства в гуманитарной сфере», — заключил президент.