Путин раскритиковал отношение дагестанцев к коронавирусу. Там построят новый медицинский центр

Число пациентов, которые умирают из-за коронавируса в Дагестане продолжает расти. Это связано с поздним обращением к медикам и самолечением.

Об этом заявил президент России Владимир Путин во время видеоконференции с руководством и представителями общественности региона. Глава государства также отметил, что в Дагестане до сих пор недостаточно тест-систем для подтверждения диагноза. Его слова процитировал ТАСС.

По моей информации, в республике еще есть проблемы с нехваткой тест-систем, лабораторных мощностей. Нужно решить этот вопрос максимально быстро Владимир Путин.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова добавила, что сейчас охват тестированием на СОVID-19 в Дагестане в два раза ниже положенного.

Владимир Путин также подчеркнул, что ситуация с коронавирусом складывается в республике «непросто». Система здравоохранения Дагестана работает в напряжении, но многих пациентов с коронавирусом не удается спасти. Смертность продолжает расти сразу по нескольким причинам — из-за надежды жителей на самолечение и позднего обращения к врачам за профессиональной помощью. Президент поручил Министерству обороны развернуть там строительство медицинского центра.

Ранее стало известно, что в республике из-за COVID-19 и пневмонии умерли более 40 медиков.

По информации на 18 мая в России выявили 290 678 случаев заражения новым типом инфекции. Из них 2 722 пациента не справились с болезнью, еще 70 209 выздоровели.