Путин раскритиковал иностранные фармкомпании за методы работы в России

Зарубежные фармацевтические компании, которые проталкивают свои лекарства на российский рынок, делают это за деньги. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин во время встречи с президентом рассказал, что иностранные фармкомпании занимались привлечением руководителей медучреждений и медработников в 30 российских субъектах для проталкивания своих лекарств за вознаграждение. В одной из схем, по его словам, речь идет о 500 миллионах.

«Они везде так делают. Они делают это и в Европе, и за океаном тоже. Это их стиль работы», — прокомментировал ситуацию Путин. Его процитировало РИА «Новости».

Чиханчин отметил, что нужно пресекать подобную деятельность в условиях санкционного давления. Также он сообщил главе государства о проведении вместе с ФСБ проверки.