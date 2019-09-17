Путин раскритиковал реакцию чиновников на дальневосточные паводки

Российский лидер присутствовал на селекторном совещании 17 сентября с участием министров и руководителей регионов. Путин заявил, что региональном и местном уровне работа «не всегда ведется расторопно и адекватно проблемам, с которыми сталкиваются граждане».

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По словам президента, обследование жилья и составление списков пострадавших ведется неоперативно. Кроме того, власти региона не оказывают людям помощь в полном объеме, отсутствует информация для определения объемов федеральной поддержки.

Путин напомнил, что главы регионов и муниципалитетов несут прямую ответственность за работу по ликвидации последствий паводков.

Глава государства также заявил, что российские граждане не должны оставаться один на один с такими проблемами. Сейчас же людям пришлось столкнуться с «худшими чертами нашей бюрократии» — черствостью и формализмом.

«Прошу должным образом инструктировать подчиненных, уважаемые коллеги, ответственно, нормально поставить всю работу, а глав регионов лично, никому не перепоручая, посетить пострадавшие районы самим — своими глазами посмотреть, что там происходит, с людьми поговорить, понять, что нужно сделать», — добавил Путин.

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Он призвал особенно быстро и эффективно заняться самым «острым и болезненным вопросом» — пострадавшим жильем, принимая во внимание приближение зимы.

Режим ЧС действует в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области из-за обильных осадков и паводка. Уровень реки Амур уже превысил опасные отметки, в зону подтопления попали десятки населенных пунктов. Общий ущерб от наводнения превышает шесть миллиардов рублей.