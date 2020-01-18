Путин раскритиковал бессрочное президентство

Президент Владимир Путин заявил, что выступает против бессрочного пребывания у власти одного человека. Об этом он заявил на встрече с ветеранами.

В ходе встречи один из ветеранов попросил Путина изменить Конституцию так, чтобы полномочия президента не ограничивались сроком. По его мнению, можно было бы сделать так, чтобы народ решал, продлить работу главы государства или освободить его от этой должности, передает РИА «Новости».

Путин заметил, что многие высказывают тревогу по поводу стабильности в обществе из-за изменения власти, но идею бессрочного управления страной не оценил.

«Вместе с тем очень тревожно было бы вернуться в ситуацию середины 80-х годов, когда руководители государства один за одним, до конца своих дней оставаясь у власти, уходили из этой власти, не обеспечивая при этом необходимых условий трансформации власти. Поэтому вам спасибо, но думаю, что лучше к такому, к такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться», — сказал Путин.

Ранее, выступая с посланием Федеральному собранию, Владимир Путин заявил, что не против того, чтобы слово «подряд» было убрано из статье Конституции, где речь идет о сроках президентства. Полномочия Путина как президента истекают в 2024 году.