Путин пустил журналистов в «тайную комнату» своего кабинета

Рядом с рабочим кабинетом президента РФ Владимира Путина нашлась «тайная комната». Журналистов в нее обычно не пускают, но глава государства сделал для сотрудников СМИ исключение.

В помещение, скрытое от посторонних глаз, попали журналисты канала «Россия 1». Об этом сообщил сайт «Вести.ru».

Путин признался, что не готовил комнату к приему посетителей, и предупредил, что атмосфера в ней рабочая.

«Вы, наверное, первые здесь. Из тех, кто это показывает», — сказал российский лидер. По его словам, помещение не является секретным. Это столовая, которую президент использует как комнату отдыха.

Кадры из комнаты вошли в фильм «Россия. Кремль. Путин». Отрывок из него опубликовал в Instagram журналист Павел Зарубин.

В беседе с ним Путин в том числе немного рассказал о личной жизни. Оказалось, внуки президента периодически звонят ему на рабочее место. В 2017 году глава государства упомянул, что стал дедушкой во второй раз. Его старший внук на тот момент ходил в детский сад.