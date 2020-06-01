Путин проводит рабочую встречу по коронавирусу. Прямая трансляция

Президент Владимир Путин 1 июня проводит рабочую встречу по ситуации с коронавирусом в России. «360» ведет прямую трансляцию.

В России, по информации на 1 июня, выявили больше 414 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли почти 4,9 тысячи человек. Выздоровевших — больше 175 тысяч. По данным Роспотребнадзора, в России сделали больше 10,9 миллиона тестов на коронавирус.

На прошлой неделе Путин объявил, что Россия прошла пик коронавируса. Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что последняя статистика дает основания для осторожного оптимизма. В то же время он призвал чиновников быть готовым к любому развитию событий.

С 1 июня в Москве открыли парки и непродовольственные магазины без товаров первой необходимости. В то же время жители должны все время носить маски и перчатки, для перемещения по городу на транспорте оформлять пропуска, а прогулки совершать по расписанию своего дома.

Рестораны и кафе в Москве и Подмосковье по-прежнему работают только на самовывоз и доставку. Остается закрытой сфера услуг.