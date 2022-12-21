Важное 21 декабря 2022, 19:13 Путин провел заседание с постоянными членами Совета безопасности Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности новую концепцию внешней политики РИА «Новости»

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Концепция внешней политики стала темой заседания президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности. Как сообщила пресс-служба Кремля, с докладом перед собравшимися выступил министр иностранных дел Сергей Лавров.

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«Мы договорились обсудить сегодня концепцию внешней политики Российской Федерации, докладчик — министр иностранных дел Сергей Викторович Лавров», — открыл заседание глава государства.

В последний раз концепцию внешней политики президент России Владимир Путин обсуждал в январе.

Он добавил, что после одобрения концепции членами Совета Безопасности России ее опубликуют. Ожидать этого стоит в начале 2023 года.

Концепцию внешней политики утверждают один раз на несколько лет. До января 2022 года действовал документ, утвержденный в 2016 году.

В списке задач указывались защита суверенитета и территориальной целостности, сохранение и укрепление прочных позиций в мировом сообществе, «формирование отношений добрососедства с сопредельными государствами, «содействие устранению имеющихся очагов конфликтов на их территории и популяризация национальной культуры.