Путин провел встречу с президентом Вьетнама

Глава государства Владимир Путин провел встречу со своим вьетнамским коллегой Нгуен Суан Фуком, который находится в России с рабочим визитом. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия между странами в различных областях. В частности, речь шла о региональной проблематике, гуманитарных контактах, и сотрудничестве в научно-технологической, военно-технической и торгово-экономической областях.

«По итогам переговоров принято Совместное заявление о видении развития отношений всеобъемлющего стратегического партнерства между Российской Федерацией и Социалистической Республикой Вьетнам на период до 2030 года», — говорится в сообщении.