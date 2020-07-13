Путин провел телефонный разговор с президентом Алжира

«Подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-алжирского стратегического партнерства в различных областях, включая координацию на мировом нефтяном рынке в контексте реализации соглашения „ОПЕК плюс“ и взаимодействие в борьбе с пандемией коронавируса», — обратили внимание в пресс-службе.

По данным информагентства, главы государств обменялись мнениями о ситуации в Ливии. Также алжирский президент поздравил российского коллегу и жителей РФ с успешным проведением голосования по поправкам в Конституцию страны.