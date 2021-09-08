Путин провел телефонный разговор с председателем Евросовета

Владимир Путин провел телефонный разговор с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем. Они обсудили ситуацию на Украине, написал ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин указал на то, что Украина уклоняется «от выполнения взятых на себя обязательств, прежде всего по налаживанию прямого диалога с Донецком и Луганском и правовому оформлению особого статуса Донбасса».

В ходе переговоров собеседники пришли к необходимости переговоров между сторонами конфликта для реализации комплекса мер по выполнению Минских соглашений, сообщил RT.