Власть 22 декабря 2022, 13:15 Путин провел телефонный разговор с Нетаньяху и поздравил Израиль с Ханукой Кремль: президент Путин провел телефонную беседу с Нетаньяху Пресс-служба Кремля

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Российский президент Владимир Путин и глава израильской партии «Ликуд» Биньямин Нетаньяху провели телефонную беседу. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Российский лидер поздравил Нетаньяху и всех израильтян с Ханукой. По данным 13-го канала израильского телевидения, Путин также поздравил собеседника с победой его партии на парламентских выборах в Израиле и с формированием кабмина страны. Об этом написал ТАСС.

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Политики обсудили несколько тем, главной из которых стал конфликт на Украине.

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«Выражена обоюдная уверенность, что российско-израильские отношения будут и далее поступательно развиваться, а контакты на различных уровнях продолжатся», — сказано в сообщении пресс-службы президента РФ.

Накануне Биньямин Нетаньяху сообщил израильскому президенту Ицхаку Герцогу о формировании правительства. Новый кабмин должен официально вступить в свои полномочия не позднее 2 января 2023 года. По информации СМИ, церемония может состояться 27–28 декабря.

Ранее Нетаньяху высказался против поставок оружия на Украину. Он предположил, что если это произойдет, то оружие может попасть в Иран и использоваться против Израиля.