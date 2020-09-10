Путин провел телефонные переговоры с Вучичем

Отмечается, что во время беседы особое внимание было уделено проблеме косовского урегулирования. Президент Сербии проинформировал российского коллегу о переговорах, которые прошли 4 сентября в США и 7 сентября в Бельгии.

«Владимир Путин подтвердил неизменность принципиальной позиции России относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН», — говорится в сообщении.

По данным информагентства, стороны также обсудили актуальные темы стратегического партнерства Москвы и Белграда. Разговор состоялся по инициативе сербской стороны.