Путин провел телефонные переговоры с Вучичем
Состоялись телефонные переговоры президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что во время беседы особое внимание было уделено проблеме косовского урегулирования. Президент Сербии проинформировал российского коллегу о переговорах, которые прошли 4 сентября в США и 7 сентября в Бельгии.
«Владимир Путин подтвердил неизменность принципиальной позиции России относительно выработки приемлемого для Белграда компромиссного и сбалансированного решения, которое должно быть утверждено Советом Безопасности ООН», — говорится в сообщении.
По данным информагентства, стороны также обсудили актуальные темы стратегического партнерства Москвы и Белграда. Разговор состоялся по инициативе сербской стороны.