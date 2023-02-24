Власть 24 февраля 2023, 20:01 Путин провел телефонные переговоры с Эрдоганом Президент Путин провел телефонные переговоры с турецким коллегой Эрдоганом РИА «Новости»

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Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на канцелярию президента республики.

«В ходе переговоров обсуждались землетрясения в Турции и события, связанные с российско-украинской войной, которая завершила свой первый год», — отметили в канцелярии Эрдогана.

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Турецкий президент поблагодарил российского лидера за солидарность, которую Путин проявил в связи с землетрясениями в республике в феврале. Эрдоган также сообщил, что его страна готова внести свой вклад в возобновление переговоров по решению украинского конфликта. Он подчеркнул, что справедливый мир нужно установить без дальнейших жертв и разрушений.

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Канцлер Германии Олаф Шольц также накануне заявлял, что продолжит искать диалог с Путиным по украинской ситуации, даже если время для переговоров еще не пришло. Он попытается убедить российского лидера в том, что «все не так, как он представляет». Шольц выразил надежду, что настанет время для урегулирования ситуации путем переговоров.