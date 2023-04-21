Власть 21 апреля 2023, 18:15 Путин поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Путин и принц Саудовской Аравии обсудили ситуацию в мире и расширение сотрудничества Пресс-служба Кремля

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Российский президент Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провели рабочий разговор по телефону. Они обсудили перспективы двусторонних отношений, а также взаимодействие восточной страны с БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Разговор прошел в дружественном ключе, носил конструктивный и содержательный характер. С учетом этого условлено о наращивании контактов по конкретным направлениям сотрудничества», — сказано в сообщении.

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Лидеры обсудили двустороннюю повестку и сделали акцент на будущее расширение связей в энергетической, инвестиционной и торгово-экономической областях. Путин и наследный принц также затронули международные темы. В частности, обстановку на Ближнем Востоке и те усилия, которые Саудовская Аравия и Россия предпринимают для решений кризисных ситуаций в этом регионе.

Обе стороны отметили, что довольны своим взаимодействием в рамках «ОПЕК плюс» для обеспечения стабильности мирового рынка нефти. Кроме того, президент России поздравил Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда и весь народ его страны с праздником Ураза-байрам, который отмечают в пятницу и мусульмане в России.