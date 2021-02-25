Путин провел разговор с Пашиняном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Армении. Российский лидер выступил за урегулирование ситуации в рамках закона и высказался в поддержку сохранения порядка и спокойствия в республике. Глава государства призвал все стороны к сдержанности, указано в сообщении.

Телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны, отметило Ura.ru.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг заявил, что в Кремле с тревогой наблюдают за ситуацией в Армении.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил надежду на мирное разрешение ситуации в Армении. Дипломат заявил об этом при разговоре с главой армянского МИД Арой Айвазяном, сообщило RT.

Волна протестов в Армении вспыхнула после того, как вооруженные силы страны потребовали отставки Пашиняна. Митинги проводят как сторонники действующего премьер-министра, так и его противники. Сам Пашинян в четверг возглавил шествие по центральным улицам Еревана.

Лидер армянской оппозиции Вазген Манукян ранее призвал своих сторонников строить баррикады. Представитель оппозиционной партии «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян заявил, что возле здания парламента скоро установят палатки. Также во время митинга оппозиции в небе над столицей Армении были замечены истребители.