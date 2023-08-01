01 августа 2023, 16:46
Путин провел рабочую встречу с председателем Совфеда Матвиенко
Председатель Совфеда Матвиенко рассказала Путину об итогах работы Совфеда
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Она рассказала главе государства о результатах работы верхней палаты парламента в весеннюю сессию. Об этом сообщили «Известия».
Сессия, по словам Матвиенко, получилась достаточно напряженной, но результативной. Члены Совфеда рассмотрели и одобрили около 500 законов. Активность сенаторов в этот период выросла.
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Приоритетными вопросами стали меры поддержки экономики и отечественного бизнеса в условиях станционного давления.
«Безусловно, порядка 80 — это социально значимые законы, которые были приняты нами, <...> закрепили ваши инициативы по поддержке семей с детьми, по поддержке граждан», — подчеркнула Матвиенко.
Вторым по важности направлением стало принятие законов по поддержке участников СВО и их семей. Таких законопроектов было около 60.
Матвиенко отметила, что Западу не удалось изолировать Россию. Интенсивность межпарламентских контактов выросла. За период весенней сессии в страну приехали 56 разных делегаций, состоялось 57 поездок росийских сенаторов в 24 государства по приглашению партнеров.
Путин поблагодарил Матвиенко за проделанную работу.
Совет Федерации РФ
Валентина Матвиенко
Владимир Путин
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