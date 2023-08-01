Власть 01 августа 2023, 16:46 Путин провел рабочую встречу с председателем Совфеда Матвиенко Председатель Совфеда Матвиенко рассказала Путину об итогах работы Совфеда РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Она рассказала главе государства о результатах работы верхней палаты парламента в весеннюю сессию. Об этом сообщили «Известия».

Сессия, по словам Матвиенко, получилась достаточно напряженной, но результативной. Члены Совфеда рассмотрели и одобрили около 500 законов. Активность сенаторов в этот период выросла.

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Приоритетными вопросами стали меры поддержки экономики и отечественного бизнеса в условиях станционного давления.

«Безусловно, порядка 80 — это социально значимые законы, которые были приняты нами, <...> закрепили ваши инициативы по поддержке семей с детьми, по поддержке граждан», — подчеркнула Матвиенко.

Вторым по важности направлением стало принятие законов по поддержке участников СВО и их семей. Таких законопроектов было около 60.

Матвиенко отметила, что Западу не удалось изолировать Россию. Интенсивность межпарламентских контактов выросла. За период весенней сессии в страну приехали 56 разных делегаций, состоялось 57 поездок росийских сенаторов в 24 государства по приглашению партнеров.

Путин поблагодарил Матвиенко за проделанную работу.