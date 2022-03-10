Путин провел по телефону разговор с Шольцем и Макроном

Российский лидер Владимир Путин, федеральный канцлер Германии Олаф Шольф и французский президент Эммануэль Макрон провели телефонный разговор. Главы трех стран обсудили украинскую тему, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передало РИА «Новости».

Путин, Макрон и Шольц в разговоре вернулись к обсуждению ситуации на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ не привел более никаких подробностей по итогам беседы лидеров.

О разговоре главы России с коллегами из Франции и ФРГ сообщили на сайте Кремля, однако на нем тоже не привели никаких подробностей, кроме того, что они «продолжили обсуждение» Украины.

Путин и Шольц созванивались только накануне. Президент России обсудил с канцлером Германии варианты политико-дипломатических усилий в контексте развития ситуации вокруг специальной операции по защите жителей Донбасса и итоги третьего раунда переговоров между РФ и Украиной, писало РИА ФАН. А с Макроном в последний раз Путин говорил по телефону 6 марта. В связи с обеспокоенностью главы Пятой республики по поводу безопасности украинских АЭС президент РФ проинформировал коллегу о провокации националистов и диверсантов в районе Запорожской АЭС.