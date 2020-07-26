Путин провел переговоры с Зеленским

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Они обсудили аспекты урегулирования кризиса на Украине.

«Подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса. Констатирована необходимость повышения эффективности переговорных усилий в рамках минской Контактной группы. Дана позитивная оценка согласованию на заседании группы 22 июля дополнительных мер по прекращению огня», — сообщил сайт Кремля.

Кроме того, коллеги отметили важность соблюдения достигнутых договоренностей обеими сторонами. Российский лидер подчеркнул, что выполнение решений, принятых лидерами «нормандского формата», находится в приоритете.

«Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной радой постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования», — отмечается в сообщении.

Также президент России выразил озабоченность из-за заявлений Украины о неприемлемости отдельных положений «Комплекса мер». Украинские официальные лица считают, что их необходимо пересмотреть.

«Президент России особо отметил, что еще раз озвученная Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности Минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей», — сказано на сайте Кремля.

В свою очередь, офис президента Украины сообщил, что Зеленский поднял вопрос о дальнейших шагах по освобождению граждан страны, находящихся в Донбассе, Крыму и России. Еще коллеги обсудили закон об особом порядке местного самоуправления в Донбассе и закон о децентрализации, предусматривающий поправки в Конституцию Украины.