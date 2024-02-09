Власть 09 февраля 2024, 14:27 Путин провел оперативное совещание с Совбезом Путин призвал Совбез обсудить минимизацию последствий паводков и пожаров РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин 9 февраля по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. Как сообщили в пресс-службе Кремля, одной из тем стала минимизация последствий пожаров и паводков.

«К сожалению, паводков и природных пожаров никто не отменял, отменить не может. Но мы должны с вами подумать об этом заранее и сделать все для того, чтобы минимизировать последствия», — заявил глава государства.

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Путин отметил, что на заседаниях Совбеза обсуждают разные темы. Но в этот раз он предложил поговорить именно об этой.

Рейтинг доверия Путину в России вырос за неделю на 0,2%. Показатель одобрения деятельности лидера страны составил 79,1%. Работу премьер-министра Михаила Мишустина и правительства России положительно оценили в 54% и 55,3% соответственно.

Резонансным стало интервью Путина, которое он дал американскому журналисту Такеру Карлсону. В соцсети X число просмотров записи превысило 70 миллионов. В разговоре глава государства отметил, что угрозы для Крыма были большой политической ошибкой США. Полное интервью можно посмотреть на Rutube-канале «360».