Власть 13 декабря 2023, 23:20 Путин провел несколько совещаний при подготовке к прямой линии — Песков Песков: Путин провел совещания с администрацией при подготовке к прямой линии РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин в рамках подготовки к прямой линии провел несколько совещаний. Об этом в эфире Первого канала рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Президент и вчера допоздна, и сегодня проводил с руководством администрации президента достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции, к прямой линии», — заявил Песков.

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Путин интересовался вопросами, которые поступили от граждан и выяснял, на чем они делают акцент. В рамках работы над тематическими блоками глава государства общался с министрами и руководством ведомств. По словам Пескова, это напряженный процесс, которым Путин занимается уже два дня.

Песков подчеркнул, что на пресс-конференцию допущены журналисты как из дружественных стран, так и представители СМИ из недружественных государств.

Прием вопросов россиян на прямую линию президента России стартовал 1 декабря. Всего ожидается более миллиона обращений от граждан.