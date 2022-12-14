Власть 14 декабря 2022, 18:02 Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам Кремль: президент Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию 15 декабря Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин проведет заседание Совета по стратегическому развитию и нацпроектам 15 декабря. Мероприятие пройдет по видеосвязи, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

На повестке дня окажутся «вопросы обеспечения технологического суверенитета и поддержки инвестиций», написал RT. В частности, речь пойдет о применении механизмом промышленной ипотеки, поддержке выпуска приоритетной продукции, развитии производств и промышленных кластеров в субъектах Российской Федерации.

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Подобные заседания проходят раз в полгода, предыдущее состоялось в июле. Участники оценили прогресс в достижении национальных целей развития.

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Ранее сообщалось, что традиционное оглашение послания президента к Федеральному собранию может состояться уже в новом году. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что оглашение будет устным, сообщили «Известия».

Что касается большой пресс-конференции Владимира Путина, в этом году она уже точно не состоится.