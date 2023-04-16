Власть 16 апреля 2023, 17:14 Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Также в планах президента — совещание с членами правительства и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.

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Пресс-служба Кремля пока что не сообщала официально о рабочих планах Путина в графике на следующую неделю.

В прошлый раз глава государства вел президентский Совет по развитию местного самоуправления в Красногорске в январе 2020 года. Тогда повестку заседания посвятили вопросам роли местного самоуправления в национальных проектах.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах проведения традиционной прямой линии Путина. По его словам, точных сроков пока нет, но она состоится в 2023 году.