16 апреля 2023, 17:14
Путин проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления
Президент России Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления. Об этом сообщили в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».
Также в планах президента — совещание с членами правительства и оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности России.
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Пресс-служба Кремля пока что не сообщала официально о рабочих планах Путина в графике на следующую неделю.
В прошлый раз глава государства вел президентский Совет по развитию местного самоуправления в Красногорске в январе 2020 года. Тогда повестку заседания посвятили вопросам роли местного самоуправления в национальных проектах.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о планах проведения традиционной прямой линии Путина. По его словам, точных сроков пока нет, но она состоится в 2023 году.
Владимир Путин
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