03 декабря 2023, 15:36
Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества
Кремль: президент Путин 4 декабря проведет заседание СПЧ
Президент Владимир Путин 4 декабря в режиме видеоконференции проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Заседание, приуроченное к Международному дню прав человека, состоится в режиме видеоконференции», — передали в пресс-службе.
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Члены Совета расскажут об итогах своей работы в этом году, а также обменяются мнениями с президентом по ряду тем. Затем, 14 декабря, пройдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Россияне смогут задать свои вопросы главе государства.
Ранее Путин поздравил жителей Магаданской области с важной датой — 70-летием образования региона. Президент отметил, что в регионе реализовали проекты в добывающей отрасли, построили новые школы и больницы.
Россия
Владимир Путин
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