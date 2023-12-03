Власть 03 декабря 2023, 15:36 Путин проведет заседание Совета по развитию гражданского общества Кремль: президент Путин 4 декабря проведет заседание СПЧ Kremlin Pool/via Global Look Press

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Президент Владимир Путин 4 декабря в режиме видеоконференции проведет заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Заседание, приуроченное к Международному дню прав человека, состоится в режиме видеоконференции», — передали в пресс-службе.

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Члены Совета расскажут об итогах своей работы в этом году, а также обменяются мнениями с президентом по ряду тем. Затем, 14 декабря, пройдет программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Россияне смогут задать свои вопросы главе государства.

Ранее Путин поздравил жителей Магаданской области с важной датой — 70-летием образования региона. Президент отметил, что в регионе реализовали проекты в добывающей отрасли, построили новые школы и больницы.