Путин проведет заседание Совета безопасности 26 октября | 360°

Власть 26 октября 2022, 13:26 Путин проведет заседание Совета безопасности 26 октября Представитель Кремля Песков анонсировал совещание Совбеза под руководством Путина РИА "Новости"

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Президент России Владимир Путин в среду, 26 октября, соберет постоянных членов Совета безопасности на оперативное совещание. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он добавил, что встреча российского лидера с членами Совета безопасности пройдет во второй половине дня.

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«Президент планирует провести оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности», — заявил Песков

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Какие темы войдут в повестку заседания, представитель Кремля не уточнил.

На прошлом заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин заявил о вступлении в силу законов о вхождении в состав страны четырех новых регионов, а также поручил скорректировать действующие правила для въезда в страну мигрантов.

Президент подчеркнул, что необходимо учитывать новые глобальные и региональные факторы.