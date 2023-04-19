Власть 19 апреля 2023, 15:51 Путин проведет заседание по развитию местного самоуправления 20 апреля Президент Путин впервые с 2020 года проведет заседание по развитию местного самоуправления Пресс-служба Кремля

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Президент Владимир Путин 20 апреля проведет заседание Совета по развитию местного самоуправления, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства не проводил подобных мероприятий с января 2020 года.

Совещание проведут в режиме видеосвязи.

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Президент обсудит вопросы кадрового потенциала муниципальной службы, а также задачи развития в этом направлении.

«На обсуждение будут вынесены <…> особенности работы местного самоуправления в единой системе публичной власти», — уточнили в Кремле.

В состав Совета, который создали ради совершенствования государственной политики в области МСУ, входят главы муниципальных образований всех уровней, включая небольшие сельские поселения. В предыдущий раз заседание проводили в январе 2020 года — тогда оно состоялось в Красногорске.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что прямая линия президента в 2023 году состоится, однако точные сроки ее проведения пока неизвестны. Представитель Кремля пообещал проинформировать общественность о дате мероприятия.